Курс евро упал до уровня июня 2020 года

Российская национальная валюта продолжает укрепляться после решения России продавать газ недружественным странам в рублях.

По данным Московской биржи на 8 апреля, курс доллара опустился ниже 73 рублей, чего не наблюдалось с осени 2021 года. Евро упал ещё сильнее — до показателя июня 2020 года, и теперь стоит меньше 78 рублей.

После введения западных санкций курс рубля устремился вниз, что побудило президента США Джо Байдена поиронизировать над будущим крахом российской валюты.

"Джо Байден заявил, что рубль превратился в щебень (игра слов: ruble [рубль] и rubble [щебень])", — писал Bloomberg.

Однако рубль начал быстро восстанавливаться и уже вернулся показателям начала февраля. В этом году экспорт энергоносителей принесёт России 321 миллиард долларов, что на 30% больше прошлогодних показателей.

Ранее декан экономического факультета РУДН Юрий Мосейкин не исключил, что курс доллара может упасть до 30 рублей.