Сибур пересмотрит проект с китайцами на 10 миллиардов долларов

Строительство Амурского газохимического комплекса будет частично заморожено и вряд ли завершится к планируемому 2024 году. Об этом заявили владельцы проекта — российский "Сибур" и китайский Sinopec.

Общая стоимость проекта составляла около 10 миллиардов долларов, причем по некоторым направлениям строительные работы были завершены почти на 40%. Однако срыв поставок промышленного оборудования ставит его завершение под вопрос.

Ранее Sinopec заявил о сворачивании ряда инвестиционных программ на территории России. При этом "Сибур" утверждал, что строительство Амурского комплекса не будет затронуто этим решением. При этом от планов по закупке сжиженного газа Китай не отказывается.