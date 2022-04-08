EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Евродепутат: из-за санкций против России страдает народ
Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 17 процентов годовых
Военный флот США отказывается от недавно построенных кораблей
ДНР: по Краматорску нанесён удар "Точкой-У"
Швейцария не будет высылать дипломатов РФ в наказание за проведение СВО
Ветеринар Славущева: во время мытья лап собаку нельзя ругать
Сибур пересмотрит проект с китайцами на 10 миллиардов долларов
Автор Степан Худяков

Сибур пересмотрит проект с китайцами на 10 миллиардов долларов

Экономика

Строительство Амурского газохимического комплекса будет частично заморожено и вряд ли завершится к планируемому 2024 году. Об этом заявили владельцы проекта — российский "Сибур" и китайский Sinopec.

Общая стоимость проекта составляла около 10 миллиардов долларов, причем по некоторым направлениям строительные работы были завершены почти на 40%. Однако срыв поставок промышленного оборудования ставит его завершение под вопрос.

Ранее Sinopec заявил о сворачивании ряда инвестиционных программ на территории России. При этом "Сибур" утверждал, что строительство Амурского комплекса не будет затронуто этим решением. При этом от планов по закупке сжиженного газа Китай не отказывается.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Степан Худяков
кнр
Популярное
Мир. Новости мира
Баширов: освобождение офицеров НАТО из Мариуполя должно быть публичным

Выпуск НАТОвских военных может стать переломным моментом в информационной войне

Баширов: освобождение офицеров НАТО из Мариуполя должно быть публичным
Эксперты обсуждают судьбу офицеров НАТО, окружённых в Мариуполе
Военные новости
Эксперты обсуждают судьбу офицеров НАТО, окружённых в Мариуполе
Мир. Новости мира
Офицеры НАТО из Мариуполя вышли на связь – просят выпустить из котла
Политика. Новости и аналитика
Барщевский: Страну ждёт колоссальный рост коррупции
Усам Оздемиров Санкции не работают: сделает ли Запад правильные выводы? Усам Оздемиров Игорь Буккер Global Times: ЕС между молотом и наковальней Игорь Буккер Ирина Шлионская Гипотеза: под Лох-Несское чудовище маскируются инопланетяне Ирина Шлионская
Мир. Новости мира
Депутат Госдумы Шеремет: освобождённые регионы Украины ждёт новое будущее
Мир. Новости мира
Зеленский оскандалился на выступлении с членами "Азова"* перед греками
Конгрессмен Джексон: слабоумие Байдена стало угрозой нацбезопасности США
Мир. Новости мира
Конгрессмен Джексон: слабоумие Байдена стало угрозой нацбезопасности США
Популярное
Мир. Новости мира
Баширов: освобождение офицеров НАТО из Мариуполя должно быть публичным

Выпуск НАТОвских военных может стать переломным моментом в информационной войне

Баширов: освобождение офицеров НАТО из Мариуполя должно быть публичным
Эксперты обсуждают судьбу офицеров НАТО, окружённых в Мариуполе
Военные новости
Эксперты обсуждают судьбу офицеров НАТО, окружённых в Мариуполе
Мир. Новости мира
Офицеры НАТО из Мариуполя вышли на связь – просят выпустить из котла
Политика. Новости и аналитика
Барщевский: Страну ждёт колоссальный рост коррупции
Усам Оздемиров Санкции не работают: сделает ли Запад правильные выводы? Усам Оздемиров Игорь Буккер Global Times: ЕС между молотом и наковальней Игорь Буккер Ирина Шлионская Гипотеза: под Лох-Несское чудовище маскируются инопланетяне Ирина Шлионская
Мир. Новости мира
Депутат Госдумы Шеремет: освобождённые регионы Украины ждёт новое будущее
Мир. Новости мира
Зеленский оскандалился на выступлении с членами "Азова"* перед греками
Конгрессмен Джексон: слабоумие Байдена стало угрозой нацбезопасности США
Мир. Новости мира
Конгрессмен Джексон: слабоумие Байдена стало угрозой нацбезопасности США
Последние материалы
Евродепутат: из-за санкций против России страдает народ
Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 17 процентов годовых
Военный флот США отказывается от недавно построенных кораблей
ДНР: по Краматорску нанесён удар "Точкой-У"
Швейцария не будет высылать дипломатов РФ в наказание за проведение СВО
Ветеринар Славущева: во время мытья лап собаку нельзя ругать
Сибур пересмотрит проект с китайцами на 10 миллиардов долларов
Baza: самарского священника оштрафовали за дискредитацию российской армии
Макрон: конфликт на Украине не закончится в ближайшие дни
ЛНР: фейк об обстреле машины с ранеными в Донбассе готовят зарубежные СМИ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников