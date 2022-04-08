ФАС подозревает Мираторг в картельном сговоре

Компания «Мираторг» - один из крупнейших поставщиков мяса на российский рынок, могла быть причастна к картельному сговору, считает Федеральная антимонопольная служба (ФАС). В этой связи ведомство начало проверку в отношении организации.

В рамках этой процедуры, сотрудники ФАС проанализируют все производственные цепочки компании и рассмотрят процесс конечного ценообразования на её продукты. Таким образом можно будет установить наличие какого-либо правонарушения.

«Мираторг» - один из главных агрохолдингов страны и поставщиков различной сельскохозяйственной продукции. В частности, руководство корпорации пообещало заместить импорт питания для домашних животных.