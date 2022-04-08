Американские СМИ: Путин не обращает внимания на санкции против России

Санкции - малоэффективный метод давления на российское руководство. Они совершенно не влияют на действия Кремля, сообщил американский телеканал NBS.

Исследовательская служба Конгресса США внимательно проанализировала российскую политику за последние несколько лет и пришла к выводу, что президент России Владимир Путин принимает решения не обращая внимания на внешнее давление, пишет портал NBS.

"Результаты исследований показали, что введение односторонних санкций помогает достичь заявленных целей только в 30-40% случаев", - отмечают эксперты.

С помощью антироссийских санкции удалось достичь лишь "скромных" целей, например немного повлиять на торговую политику России.

Запад ввёл небывалое количество санкции после начала спецоперации Вооружённых сил РФ в Донбассе. Под ограничениями оказался банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции. Несколько западных компаний публично заявили, что покидают российский рынок и закрывают местное производство.

По словам Владимира Путина, единственное, чего добился Запад, это ухудшение жизни миллионов россиян.