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Автор Антон Уткин

Американские СМИ: Путин не обращает внимания на санкции против России

Экономика

Санкции - малоэффективный метод давления на российское руководство. Они совершенно не влияют на действия Кремля, сообщил американский телеканал NBS.

Американские СМИ: Путин не обращает внимания на санкции против России

Исследовательская служба Конгресса США внимательно проанализировала российскую политику за последние несколько лет и пришла к выводу, что президент России Владимир Путин принимает решения не обращая внимания на внешнее давление, пишет портал NBS.

"Результаты исследований показали, что введение односторонних санкций помогает достичь заявленных целей только в 30-40% случаев", - отмечают эксперты.

С помощью антироссийских санкции удалось достичь лишь "скромных" целей, например немного повлиять на торговую политику России.

Запад ввёл небывалое количество санкции после начала спецоперации Вооружённых сил РФ в Донбассе. Под ограничениями оказался банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции. Несколько западных компаний публично заявили, что покидают российский рынок и закрывают местное производство.

По словам Владимира Путина, единственное, чего добился Запад, это ухудшение жизни миллионов россиян.

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Автор: Антон Уткин
Темы россия владимир путин
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