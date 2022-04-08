Около 70 самолётов Ту-214 планирует изготовить до 2030 года ОАК

В Объединённой авиастроительной корпорации планируют изготовить около семи десятков самолётов Ту-214 до 2030 года. Об этом сообщает Ростехю

"В перспективе до 2030 года ОАК планирует изготовить порядка 70 авиалайнеров Ту-214. Сегодня эти машины уже выпускаются в Казани малой серией", — цитирует сообщение госкорпорации ТАСС.

Ранее глава Юрий Слюсарь заявил о начале изготовления первых 20 Ту-214.

Сообщается, что на эти самолёты устанавливают сертифицированные российские двигатели семейства ПС-90. Ту-214 может летать на расстояния до 6500 километров и перевозить 210 пассажиров.

Ранее эти самолёты изготавливали для специального лётного отряда "Россия", обеспечивающего авиаперевозки госдеятелей. Потребность в серийном производстве Ту-214 возникла в связи с введением Западом антироссийских санкций, предусматривающих, в частности, запрет поставок продукции Airbus и Boeing в РФ. Кроме того, в страну прекратили поставлять импортные комплектующие для российских самолётов SSJ-100 и МС-21.