Сервис Booking заплатил штраф 1,3 миллиарда рублей в бюджет РФ

Компания Booking долгое время пользовалась своим лидирующим положением на рынке, навязывая невыгодные условия российским отелям. За свои действия сервис заплатил штраф 1,3 млрд рублей, сообщает пресс-служба ФАС РФ.

Российские антимонопольщики в 2021 году провели расследование, по результатам которого признали Booking виновным в нарушении антимонопольного законодательства. Компания использовала доминирующее положение на рынке и была наказана оборотным штрафом в 1,3 миллиарда рублей.

Российские гостиницы и отели были вынуждены подписывать договоры на невыгодных условиях: отельеров заставляли снижать цены и ограничивали их права рекламировать свои услуги с помощью мета-поисковиков, туристических агентств, других агрегаторов информации, сообщили в ФАС.

Апелляционный суд встал на сторону антимонопольной службы и подтвердил размер штрафа. Накануне компания Booking исполнила решение суда.

"Компания Booking отчиталась об уплате штрафа в 1,3 миллиарда рублей. Денежные средства уже поступили в бюджет Российской Федерации", - гласит сообщение на официальном портале ФАС.