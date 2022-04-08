Экономист Дудчак предрёк продовольственный кризис в странах Запада

Экономист Александр Дудчак заявил, что антироссийские санкции не приносят результата, однако наносят ущерб США и странам Европы. Он спрогнозировал наступление продовольственного кризиса в западных государствах.

Дудчак объяснил, почему России не грозит такой кризис.

"РФ — экспортер агропродукции, и доходы от экспорта сельскохозяйственной продукции превышают даже экспорт вооружений", — сказал экономист в беседе с ФАН.

По его словам, Россия не сможет покупать семена у европейцев, как это было раньше, однако найдёт поставщиков в других уголках мира.

"Это не катастрофическая ситуация, что нельзя сказать про страны Европы и Африки", — отметил Дудчак.

Он не исключил, что какое-то время на полках магазинов не будет некоторых товаров, однако вскоре всё восстановится.

Ранее Всемирная торговая организация (ВТО) вдвое сократила прогноз роста мировой торговли на 2022 год из-за спецоперации России на Украине и связанных с ней антироссийских санкций. Гендиректор ВТО доктор Нгози Оконджо-Ивеала выразил беспокойство по поводу надвигающегося продовольственного кризиса, особенно в бедных странах.