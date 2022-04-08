Целлофановые пакеты, плёнка и этикетки тоже входят в конечную для потребителя стоимость продукта. По словам экспертов, за минувший март упаковка, например, для доставки подорожала на 15-20%.
Несмотря на то, что цены на сырьё "поползли" вверх, производители считают, что удорожание в конечном итоге не сильно скажется на покупателях.
Некоторые фирмы пытаются сдержать стоимость и берёт сверхрасходы на себя, потому как не хотят терять клиентов.
— Немного повысилась стоимость покрасочных работ. Например, придётся заплатить чуть больше, если на коробку наносится штамп. Но здесь тоже рост не превышает 7-10%. Поэтому сейчас тенденции к повышению цен у нас нет. Но выводы пока делать рано, нужно отработать в новой ситуации хотя бы квартал, — пояснили в одной из упаковочных компаний в беседе с интернет-изданием "Подмосковье Сегодня".
По словам исполнительного директора Гильдии маркетологов России, координатора цеха "Маркетинг потребительских товаров и розничной торговли" Олега Гвоздика, в результате, повышение цен на готовый продукт не будет резким.
"Если себестоимость пачки печенья 100 руб., а упаковка в ней занимает 5%, то даже при двукратном росте пачка подорожает всего до 105 рублей", — резюмировал эксперт.
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