Может ли Европа отказаться от российских газа и нефти, объяснил эксперт

Директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов в беседе с Pravda.Ru рассказал, реальны ли угрозы Запада ввести эмбарго на российскую нефть и газ.

Громов отметил, что рассматривает данную резолюцию Европарламента исключительно как рекомендательную, потому что она не является юридически значимой для исполнительной власти Евросоюза при принятии конкретных экономических решений.

"Это просто политический жест Европарламента, направленный на то, чтобы продемонстрировать политическое отношение европейских депутатов к ситуации на Украине. Я не верю, что тотальный запрет на поставки всех видов российских энергоносителей в страны Европейского союза будет реализован, потому что это физически невозможно. Нет возможности найти альтернативу в полном объеме российскому газу, российским нефтепродуктам, да даже и российской нефти и российскому углю", — объяснил эксперт.

Громов напомнил, что Жозеп Боррель уточнял, что Венгрия не может полностью отказаться от России, поэтому и санкции ввести из-за этого не могут. В том числе, Словакия не пойдет на это.

"На самом деле, многие страны не смогут, в принципе, пойти на это. Просто некоторые из них заявляют об этом публично, а другие будут рады тому, что такое решение на европейском уровне не пройдет. Просто они стесняются говорить о своей позиции", — уверен специалист по энергетическому направлению.