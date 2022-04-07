Экономист назвал факторы значительного укрепления российской валюты

Укрепление рубля стало результатом влияния ряда факторов, самым мощным из которых является торговый баланс, заявил директор по анализу финансовых рынков и макроэкономике УК "Альфа Капитал" Владимир Брагин, комментируя Pravda.Ru зафиксированное 7 апреля падение курса доллара ниже 75 рублей.

"Укрепление — это результат рыночных факторов, то есть того рынка, который сформировался сейчас, или единственный фактор, мощный, который влияет, это торговый баланс, потому что все остальные пока находятся в полуобморочном состоянии", — сказал эксперт.

Он отметил, что в настоящее время сложно назвать причины, которые могут привести к существенному ослаблению российской валюты.

"Пока причины, почему рубль должен сильно ослабеть, назвать очень сложно. Либо должна быть какая-то паника, должен быть дикий спрос на иностранную валюту внутри страны. Я вот не знаю, откуда ему взяться просто", — сказал Брагин.

Согласно данным Московской биржи, 7 апреля на открытии торгов наблюдался стремительный рост рубля. Курс доллара впервые с 11 февраля опустился до 74,26 рубля.