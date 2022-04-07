Рогозин обвинил своих подчиненных в срыве импортозамещения

Ряд предприятий Роскосмоса не смогли вовремя выполнить план по импортозамещению, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. По его словам, это произошло по вине руководителей ряда предприятий, входящих в структуру.

Рогозин пригрозил этих менеджерам увольнениями и заявил, что они не смогли адекватно оценить ситуацию в России и в мире. По его словам, сейчас руководители на всех уровнях должны проявлять инициативу, а не ссылаться на существующие проблемы.

С начала спецоперации ВС РФ на территории Украины, Рогозин начал сокращать космические контакты России и США. В частности, он заявлял о прекращении сотрудничества по МКС.