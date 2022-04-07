Мишустин предложил создать альтернативу AppStore

Зарубежные магазины приложений AppStore и Google play могут в ближайшее время прекратить свою работу на российской территории. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин в своем докладе о работе правительства перед депутатами Государственной Думы.

В этой связи премьер-министр обратился к отечественным программистам и другим работниками IT-сектора. Он призвал их создать свою экосистему для приложений, аналогичную зарубежным. По словам чиновника, у России есть практически все возможности для этого.

Ранее Google Play заявила, что теперь российские пользователи не смогут покупать игры и приложения в их сервисе из-за запрета на использование российских карт. Со схожей позицией выступил и AppStore.