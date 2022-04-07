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Специалист прогнозирует сильное падение доллара — до 30 рублей

Экономика

Доктор экономических наук, декан экономического факультета РУДН Юрий Мосейкин допускает, что на Московской бирже доллар может снизиться до 30 рублей за единицу. Об этом сообщают "Известия".

По словам специалиста, на сегодняшний день торги на бирже и курс не отражают истинного положения дел относительно валют, а также происходящего в экономике. Он считает, что сейчас ЦБ может установить любой курс доллара.

"Потому что все факторы, которые могли повлиять на котировку, устранены, поэтому есть только рука ЦБ, которая влияет на эту позицию", — пояснил он.

Мосейкин заметил, что сейчас в стране есть возможность регулировать внутренние экономические отношения.

Одновременно с этим, другой экономист Владимир Косой считает, что продавать доллары рано, стоит подождать.

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Автор: Мирослав Марков
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