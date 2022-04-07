Мишустин назвал пиратством блокировку активов РФ

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин заявил, что блокировка зарубежных активов государства ничто иное как пример "типичного пиратства".

"Недружественные страны вернулись к типичному пиратству и заморозили активы, ограбив РФ", — сказал глава правительства в ходе выступления с отчётом в Государственной думе.

Также премьер отметил, что против России развязана настоящая экономическая война. По его словам, инициаторы принятия санкций надеялись разрушить российскую экономику за несколько дней, однако их планы потерпели фиаско.

Ранее полномочный представитель кабмина в Верховном и Конституционном судах Михаил Барщевский заявил, что ужесточение антироссийских санкций приведёт к колоссальному росту коррупции в стране.