Мишустин заявил, что против России развязана экономическая война

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Россию втянули в противостояние.

"Против России развязана самая настоящая экономическая война", — сказал он на заседании Госдумы с отчётом о работе правительства за прошлый год.

Он добавил, что в зависимости от действий кабинета министров и Государственной думы будет ясно, насколько успешно экономика сумеет адаптироваться под новые условия.

Ранее говорилось о том, что западные страны захватывают российскую собственность и конфискуют имущество у зажиточных россиян, а также блокируют денежные средства и всячески мешают финансовым отношениям. Сейчас, по словам Мишустина, России приходится приспосабливаться к новой реальности.