Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Россию втянули в противостояние.
"Против России развязана самая настоящая экономическая война", — сказал он на заседании Госдумы с отчётом о работе правительства за прошлый год.
Он добавил, что в зависимости от действий кабинета министров и Государственной думы будет ясно, насколько успешно экономика сумеет адаптироваться под новые условия.
Ранее говорилось о том, что западные страны захватывают российскую собственность и конфискуют имущество у зажиточных россиян, а также блокируют денежные средства и всячески мешают финансовым отношениям. Сейчас, по словам Мишустина, России приходится приспосабливаться к новой реальности.
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Согласно неподтвержденной пока информации, поступающей от военкоров разных СМИ, в котле под Мариуполем оказались заперты офицеры армий стран НАТО.
Согласно неподтвержденной пока информации, поступающей от военкоров разных СМИ, в котле под Мариуполем оказались заперты офицеры армий стран НАТО.