Отечественные таксопарки сталкиваются с рядом экономических проблем и могут начать массово закрываться, сообщили представители отрасли в разговоре с журналистами РБК. По их мнению, это может привести к возрождению такого явления, как "бомбилы" или нелегального такси.
Проблемы, утверждают таксопарки, связаны с растущей стоимостью лизинга, дорожающим ОСАГО, сокращением числа пассажиров и дефицитом запчастей для машин. Также настороженность вызывают заявления об уходе второго крупнейшего агрегатора такси — компании Ситимобил.
Единственный способ прекратить коллапс отрасли, считают собеседники РБК — системная поддержка со стороны государства и агрегаторов — в первую очередь Яндекс Такси. Предлагается законодательно ограничить рост лизинговых платежей, иначе начнётся массовое разорение таксопарков.
Ранее Госдума объявила о подготовке нового закона о регулировании частных перевозок. Он включает передачу личных данных таксистов сотрудникам ФСБ.
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