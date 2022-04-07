Таксопарки говорят о скором возвращении «бомбил»

Отечественные таксопарки сталкиваются с рядом экономических проблем и могут начать массово закрываться, сообщили представители отрасли в разговоре с журналистами РБК. По их мнению, это может привести к возрождению такого явления, как "бомбилы" или нелегального такси.

Проблемы, утверждают таксопарки, связаны с растущей стоимостью лизинга, дорожающим ОСАГО, сокращением числа пассажиров и дефицитом запчастей для машин. Также настороженность вызывают заявления об уходе второго крупнейшего агрегатора такси — компании Ситимобил.

Единственный способ прекратить коллапс отрасли, считают собеседники РБК — системная поддержка со стороны государства и агрегаторов — в первую очередь Яндекс Такси. Предлагается законодательно ограничить рост лизинговых платежей, иначе начнётся массовое разорение таксопарков.

Ранее Госдума объявила о подготовке нового закона о регулировании частных перевозок. Он включает передачу личных данных таксистов сотрудникам ФСБ.