Курс доллара опустился ниже 75 рублей, евро — ниже 81 рубля

Курс доллара в начале торгов опустился ниже 75 рублей впервые с 16 февраля, а курс евро — ниже 81 рубля впервые с 27 октября. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

При этом индекс Мосбиржи увеличился на 0,26%, то есть до 2618,26 пункта, индекс РТС вырос на 0,01% до 1034,85 пункта.

К 10:40 по московскому времени доллар стал торговаться по 77,2 рубля, а евро — по 83,49 рубля.

Если сравнивать с уровнем закрытия прошлой торговой сессии, то снижение курса доллара составило 3,3 рубля (4,1%), курса евро - 3,6 рубля (4,1%).

Ранее руководитель Министерства финансов США Джанет Йеллен заявила, что курс рубля не отражает реальную ситуацию в экономике России. По её словам, РФ "пошатнулась" от западных санкций.

Международный аналитик Боян Чуков убеждён: мир начинает выходить из долларовой матрицы благодаря политике Москвы.