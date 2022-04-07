Курс доллара в начале торгов опустился ниже 75 рублей впервые с 16 февраля, а курс евро — ниже 81 рубля впервые с 27 октября. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
При этом индекс Мосбиржи увеличился на 0,26%, то есть до 2618,26 пункта, индекс РТС вырос на 0,01% до 1034,85 пункта.
К 10:40 по московскому времени доллар стал торговаться по 77,2 рубля, а евро — по 83,49 рубля.
Если сравнивать с уровнем закрытия прошлой торговой сессии, то снижение курса доллара составило 3,3 рубля (4,1%), курса евро - 3,6 рубля (4,1%).
Ранее руководитель Министерства финансов США Джанет Йеллен заявила, что курс рубля не отражает реальную ситуацию в экономике России. По её словам, РФ "пошатнулась" от западных санкций.
Международный аналитик Боян Чуков убеждён: мир начинает выходить из долларовой матрицы благодаря политике Москвы.
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Согласно неподтвержденной пока информации, поступающей от военкоров разных СМИ, в котле под Мариуполем оказались заперты офицеры армий стран НАТО.