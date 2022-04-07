"Это катастрофа": без русских туристов вымирают приграничные районы Польши

Области Польши, которые находятся на границе с Калининградской областью, ожидают серьёзные трудности. Если будет принято решение окончательно закрыть границу с Россией, районы ждёт настоящая катастрофа.

Долгое время шло оживлённое развитие приграничных польских территорий. Граждане России ездили в польские магазины за санкционными продуктами и "западным качеством". Польский журналист издания Business Insider Павел Беднаж рассказал о городе Бранево, куда в выходные дни массово наезжали российские покупатели.

В 2016 году Варшава приняла решения приостановить договор о режиме малого приграничного передвижения (МПП) с Российской Федерацией, объясняя это национальной безопасностью. Сейчас торговые точки в Бранево практически пустуют, количество российских туристов уменьшилась в разы.

"Иногда можно увидеть миниавтобус на стоянке возле магазина Бедронка, но всё равно это редко", - рассказывают местные жители.

Такая же ситуация во всех городах, граничащих с Калининградской областью. Мэр одного из них Томаш Селицкий обратился к польским властям не допускать полного закрытия границ с Россией. В ином случае регион ждёт "однозначная катастрофа". Если бизнесмены не дождутся компенсаций из бюджета, предприниматели будут вынуждены объявлять о банкротстве.

"Мы ощущаем на себе последствия событий на Украине. Правда, не в военном, а в экономическом плане", - признается глава города.