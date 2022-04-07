Reuters: мировые автопроизводители в панике из-за нехватки российского палладия

Крупнейших мировых производителей постигло настоящее отчаяние из-за ограничения поставок палладия из России, сообщает агентство Reuters.

Россия контролирует около 25-30 % мирового рынка палладия. Это крайне редкий металл, в котором остро нуждается автомобильная промышленность. Когда Запад ввел антироссийские санкции, рынок отреагировал острым дефицитом этого металла. Reuters сообщает, что производители буквально в отчаянии, так как не удаётся найти новых поставщиков столь дефицитного сырья.

"Неопределенность вызвала отчаяние на рынке, потребители металла пытаются отыскать новые надежные источники поставок", - отмечается в материале.

Основные надежды автоконцернов сейчас на южноафриканскую кампанию Anglo American Platinum, она буквально завалена большим количеством запросов. По сообщению официального представителя компании, будет сделано всё, чтобы удовлетворить запросы новых клиентов, но о твёрдых гарантиях речи быть не может. Полностью заменить Россию на рынке Anglo American Platinum сможет не ранее 2027 года, и это довольно оптимистичный прогноз.

"Российский металл может попасть на рынок другими путями, например, через Китай. Поэтому цепочка поставок, скорее всего, изменится, а не полностью прекратится", - отмечает автор статьи.