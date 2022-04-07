Посол Антонов: новые санкции США против Сбербанка — удар по простым россиянам

Санкции, введённые США в отношении Сбербанка и Альфа-банка, следует воспринимать в качестве прямого удара по простым жителям России. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По его словам, Белый дом продолжает свои "безостановочные санкционные выпады". Как отметил дипломат, истинная цель США — "ударить" по гражданам РФ.

"Пример — ограничения против Сбербанка и Альфа-банка, где большинство россиян хранят свои сбережения. Это прямой удар по населению России", — сказал Антонов, отвечая на вопросы журналистов.

Кроме того, посол считает, что американские власти, пытаясь поставить Россию в трудное положение в сфере обслуживания государственного долга, мечтают запятнать её репутацию на международной арене.

В среду, 6 апреля, Белый дом сообщил, что США вводят полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка.