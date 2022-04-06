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Автор Валентина Севрюгина

Экономист заявил, что у РФ есть шанс выйти из "уродского положения" с импортом

Экономика

Экономист, член экспертного совета общественной организации "Деловая Россия" Игорь Лавровский полагает, что каких-то серьёзных трудностей в стране на фоне запретов на поставки от ряда компаний не будет. 

Экономист заявил, что у РФ есть шанс выйти из "уродского положения" с импортом

Специалист считает, что в России долгое время действовало "абсолютно уродское положение", когда правообладатель являлся монополистом на поставку продукта.

"Это наследие 90-х, когда Россия очень хотела стать "полезной" крупным корпорациям. Такого нигде нет, люди импортируют в разные страны из разных источников продукты одного и того же лейбла. Сейчас у нас это ограничение, к счастью, отменяется. Поэтому купить можно будет всё, что нужно", — сказал Лавровский в беседе с Радио 1.

Кроме того, экономист заявил, что текущее положение не только насытит рынок, но и снизит цены. По его словам, в реальности Adidas можно купить, например, в Абу-Даби за треть цены. 

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ о введении в стране системы "параллельного импорта". Список продукции, которая пойдёт в нашу страну таким путём, будет устанавливать правительство.

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Автор: Валентина Севрюгина
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