Байден уверен, что санкции отбросят экономику РФ на 15 лет назад

Президент США Джозеф Байден уверен, что год американских санкций отнимет у России 15 лет её экономических достижений.

Как сообщает РИА Новости, Байден заявил, что каждый год нахождения России под санкциями будет отбрасывать российскую экономику на 15 лет назад.

США ввели ещё один пакет санкций — с полным запретом инвестиций в Россию. Ограничения также коснулись Сбера и Альфа-Банка. Против России с начала проведения спецоперации на Украине уже ввели 8257 санкций.

Байден заявил также, что подписал новый пакет оборонной помощи Украине — он включает поставки ракет Javelin.