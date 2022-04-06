Отказ Европы от российских газа и нефти лишит РФ трети доходов — ЕС

Лидеры ЕС заявили, что Европа готовится отказаться от покупки российских нефти и газа.

В Европейском союзе готовы в будущем принять новый пакет санкций против РФ. Согласно ему, ЕС планирует лишить Россию доходов от продажи энергоресурсов.

"Меры против российской нефти, а также газа понадобятся рано или поздно", — цитирует слова главы Евросовета Шарля Мишеля РИА Новости.

Решать такую задачу в Европе планируют поэтапно.

"Эти санкции не будут нашими последними санкциями… Да, сейчас мы запретили уголь, но теперь нам нужно заняться нефтью", — грозит представитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Это решение продиктовано пониманием, что нефть и газ дают больше трети доходов федерального бюджета. За счёт экспорта этих ископаемых РФ получила в 2021 году более $230 млрд. В этом планировала получить свыше $251 млрд.