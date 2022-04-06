Аренда средней квартиры в России обойдется втрое дешевле ипотеки

Арендовать среднюю квартиру в России стало в три раза дешевле, чем платить за неё ипотеку, сообщило издание Forbes, ссылаясь на "Циан.Аналитику".

Согласно подсчетам экспертов, арендовать однокомнатную квартиру в крупном городе России сейчас обойдётся в среднем 17 400 руб., а средний размер выплаты банку за ипотечный кредит составит уже 53 000 руб.

«В среднем по всем городам в апреле 2022 г. аренда составляла всего 33% от среднего платежа по ипотеке», - пришли к выводу специалисты после анализа рынка.

Эксперты подчеркивают, что размер платежа по ипотеке за прошедший месяц вырос на 73%.

Что касается столичной недвижимости, в среднем владельцу ипотечного кредита в Москве придётся платить на 112 000 руб. больше, чем арендатору той же жилплощади.

В таком разрыве между арендными и ипотечными платежами виновата не только выросшая ключевая ставка ЦБ РФ, но и растущее предложение на рынке аренды. Количество желающих сдать квартиру в наём увеличилось на 42%, и продолжает расти. Сейчас профильные сайты каждый день публикуют в 4 раза больше объявлений по сравнению с мартом 2002 года