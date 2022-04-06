Carlsberg планирует продать "Черноголовке" заводы и бренд "Балтика"

Датский пивоваренный гигант Carlsberg Group планирует продать свой российский бизнес. В качестве возможных покупателей рассматривается группа компаний "Черноголовка" и израильская группа CBC, сообщает детское издание Berlingske.

Компания "Черноголовка", широко известная в России своими газированные напитками, заинтересована в приобретении "Балтики", которая является дочерней компанией Carlsberg Group, пишет Berlingske. Бренд объединяет восемь крупных пивоварен, где трудится около восьми тысяч сотрудников.

Также покупкой бренда заинтересовалась израильская компания CBC Group, ранее купившая у Carlsberg пакет акций Israel Beer Breweries, эксклюзивного поставщика Coca-Cola в Израиле.

Эксперты уверены, что датский концерн потеряет большую сумму на продаже российского отделения. Последние данные гласят, что размещенная в России часть бизнеса оценивается почти в 20 млрд крон (2,93 млрд долларов).

Две недели назад компания Carlsberg Group сообщила, что останавливает новые инвестиции и экспорт в Россию. Было прекращено производство, продажи и все рекламные кампании бренда Carlsberg, а руководство планировало пересмотреть стратегию присутствия на отечественном рынке. За 2021 год выручка пивоварни в России составила 960 млн долларов.