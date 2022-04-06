Омбудсмен Головнёв: демарш зарубежных компаний на руку отечественным фирмам

Массовый уход иностранных компаний с российского рынка сформировал большой потребительский спрос, который могут восполнить уже отечественные производители, заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Подмосковье Владимир Головнёв.

По его словам, именно массовый демарш может дать толчок для развития российского рынка и открыть дорогу молодым предпринимателям. Как подчеркнул Головнёв, ранее зарубежные компании находились в более выгодном положении, чем отечественные.

— С точки зрения финансов наши зарубежные партнёры, которые присутствовали на отечественном рынке, чувствовали себя более вольготно. Например, могли кредитоваться по низким ставкам в 2-3% на длительное время", — объяснил омбудсмен в беседе с интернет-изданием "Подмосковье Сегодня".

По словам президента Федерации рестораторов и отельеров России Игоря Бухарова, даже сейчас отечественные производители могут обеспечить полностью "хотелки" потребителей.

— Любите бургеры? Бургерных много. Кофейни? Пожалуйста, десятки разных вариантов, — подчеркнул Игорь Бухаров. — К ним уже идут клиенты ушедших сетей, и бизнес говорит о росте товарооборота.

Как пример, Бухаров привёл сеть Burger King, которая отметила рост выручки на 20% на фоне ухода из страны "Макдоналдса".