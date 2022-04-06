Эксперт Бондаренко: доставать доллар "из-под матраса" нужно в ближайшее время

Мировая экономика находится в "подвешенном состоянии" и стоит задуматься о покупке других валют вместо доллара, заявила заместитель директора ВШ финансов РЭУ имени Плеханова Татьяна Бондаренко. По словам финансиста повышение курса нацвалюты США в ближайшее время не предвидится.

Как подчеркнула Бондаренко, продавать доллар "сломя голову", уже нет смысла. На межвалютной торговле россияне уже заработают едва ли. Но стоит обратить внимание на покупку других номиналов, например, турецкой лиры.

"Если же доллар был способом обезопасить накопления от инфляции, то из него нужно выходить в ближайшие месяцы, так как на данный момент Соединённые Штаты переживают максимальную за последние 40 лет инфляционную волну. При этом ставки по валютным вкладам в России не будут успевать за её темпами", — пояснила финансист в беседе с "Праймом".

По словам финансиста, долларовые объёмные накопления трогать не стоит, а вот если у человека небольшая сумма, то достать её "из-под матраса" самое время. Потому что в ближайшем будущем курса 130-150 рублей за единицу американской валюты не предвидится.