На мечте об энергонезависимости Грузии поставлен крест

Мечта властей Грузии обрасти для страны энергетическую независимость рассеялась, как дым. Турецкая компания ENKA Reneeables, на которую Тбилиси возлагал надежды, отказалась от строительства ГЭС на реке Риони и вообще сворачивает свои дела в Грузии.

Напомним, в 2017 году турецкая ENKA выиграла тендер на строительство Намахванской ГЭС Общая стоимость строительства оценивалась примерно в $800 млн. Но против восстали экологи, которых активно поддержали местные жители. А Турцию вообще обвинили в желании сделать Грузию своей колонией.

Баталии продолжались все эти годы. И вот турки, похоже, сдались. Правда, почему было принято решение "сворачиваться", официально ENKA Reneeables пока не объявила.

О причинах можно догадываться:

в ежегодном отчете компании указано, что на территории Грузии списана техника, общей стоимостью $40 млн. Причина — её непригодность для такого рода работ и хроническая неисправность.

Поговаривают, что на самом деле — это следствие неуёмной коррупции грузинских чиновников, аппетиты которых туркам оказались не по карману.