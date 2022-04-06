Мечта властей Грузии обрасти для страны энергетическую независимость рассеялась, как дым. Турецкая компания ENKA Reneeables, на которую Тбилиси возлагал надежды, отказалась от строительства ГЭС на реке Риони и вообще сворачивает свои дела в Грузии.
Напомним, в 2017 году турецкая ENKA выиграла тендер на строительство Намахванской ГЭС Общая стоимость строительства оценивалась примерно в $800 млн. Но против восстали экологи, которых активно поддержали местные жители. А Турцию вообще обвинили в желании сделать Грузию своей колонией.
Баталии продолжались все эти годы. И вот турки, похоже, сдались. Правда, почему было принято решение "сворачиваться", официально ENKA Reneeables пока не объявила.
О причинах можно догадываться:
в ежегодном отчете компании указано, что на территории Грузии списана техника, общей стоимостью $40 млн. Причина — её непригодность для такого рода работ и хроническая неисправность.
Поговаривают, что на самом деле — это следствие неуёмной коррупции грузинских чиновников, аппетиты которых туркам оказались не по карману.
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