ЦБ опасается, что криптовалюта вытеснит рубль

Если криптовалюта получит широкое использование, как средство платежа, это может нести угрозу рублю, заявила первый зампредседателя Центробанка Ксения Юдаева. Кроме того, это может послужить триггером для развития теневой экономики в стране.

"В этом случае произойдёт замещение рубля как денежной единицы Российской Федерации криптовалютами (криптоизация денежного обращения), расширение теневой экономики, сокращение налоговых поступлений", — цитирует ответ Юдаевой РИА Новости.

Как подчеркнули в ЦБ, использование криптовалюты приведёт к параллельной финансовой системе, которая будет вне законов Российской Федерации. Кроме того, она несёт в себе угрозу кредиторам, вкладчикам и даст "волю" мошенникам.