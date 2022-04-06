Если криптовалюта получит широкое использование, как средство платежа, это может нести угрозу рублю, заявила первый зампредседателя Центробанка Ксения Юдаева. Кроме того, это может послужить триггером для развития теневой экономики в стране.
"В этом случае произойдёт замещение рубля как денежной единицы Российской Федерации криптовалютами (криптоизация денежного обращения), расширение теневой экономики, сокращение налоговых поступлений", — цитирует ответ Юдаевой РИА Новости.
Как подчеркнули в ЦБ, использование криптовалюты приведёт к параллельной финансовой системе, которая будет вне законов Российской Федерации. Кроме того, она несёт в себе угрозу кредиторам, вкладчикам и даст "волю" мошенникам.
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