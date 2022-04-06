Эксперты по недвижимости: стоимость аренды жилья может немного снизиться

Обстановка на рынке аренды сейчас спокойная, а её стоимость может немного снизиться. Об этом заявила ведущий эксперт по продаже недвижимости компании BuyBuyHouse Марина Лашкевич.

В интервью изданию "Вести Подмосковья" она отметила, что на рынке аренды жилья можно ожидать увеличения "ухода в серые схемы", а также оплаты с помощью наличных денег.

По её словам, сдачу квартиры стоит рассматривать как малый бизнес, который в текущей ситуации тоже должен "выживать". Эксперт считает, что государство будет делать уступки даже на этом рынке.

"Я ожидаю незначительное снижение стоимости аренды, тем более, что она всё равно сезонно дешевеет к лету. Кардинальных изменений не будет", — сказала Лашкевич.

Как отметила эксперт по аренде недвижимости Ольга Полетцкая, сейчас наблюдается увеличение спроса на аренду, так как люди, которые не успели выгодно оформить ипотеку, стали чаще снимать квартиры.

Глава направления недвижимости группы компаний SRG Ирина Евдокимова убеждена: арендодатели заняли выжидающую позицию. Однако, как подчеркнула специалист, с ростом ипотечных ставок аренда квартиры становится всё большей альтернативой покупке.