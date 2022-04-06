Налоговая и полиция нацелились на торговцев валютой «с рук»

Федеральная налоговая служба РФ совместно с полицейскими будет выявлять преступления, связанные с продажей или покупкой иностранной валюты в обход банков.

Как гласит официальное письмо ФНС, торговля валютой частными лицами в нынешних условиях ставит под угрозу устойчивость валюты РФ и стабильность валютного рынка страны.

Ещё в марте руководство налоговой инспекции решило приостановить проверки соблюдения валютного законодательства, чтобы снизить административную нагрузку на организации и простых россиян. Новое поручение уточняет, что введённый мораторий не касается валютных спекуляций частными лицами.

Так как сама ФНС не имеет права проводить оперативные мероприятия, помогать налоговикам в этом будет Министерство внутренних дел.

Стоит напомнить, что за продажу и покупку валюты вне отделений банков существует административная ответственность. Нарушитель может быть оштрафован на 75%-100% от суммы совершенной операции. Если же продавец смог получить доход выше 2 млн 250 тыс. руб., в дело выступает статья 172 УК РФ. Незаконная банковская деятельность наказывается тюремным сроком от 2 до 7 лет.