Компания Intel из США заявила о приостановке своей деятельности на территории России из-за ситуации на Украине. Согласно сообщению, в штате Intel числиться более тысячи российских сотрудников.
В компании уточнили, что сейчас руководство решает, какие меры поддержки могут быть оказаны работникам на территории России.
"Мы приостановили все деловые операции в РФ", – указано в официальном заявлении компании.
Отметим, что американская компания Intel является крупнейшим производителем и поставщиком компьютерных компонентов и электронных устройств. На какой срок фирма намерена уйти с российского рынка, в заявлении не уточнили.
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