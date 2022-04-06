Компания Intel приостановила свою работу в России

Компания Intel из США заявила о приостановке своей деятельности на территории России из-за ситуации на Украине. Согласно сообщению, в штате Intel числиться более тысячи российских сотрудников.

В компании уточнили, что сейчас руководство решает, какие меры поддержки могут быть оказаны работникам на территории России.

"Мы приостановили все деловые операции в РФ", – указано в официальном заявлении компании.

Отметим, что американская компания Intel является крупнейшим производителем и поставщиком компьютерных компонентов и электронных устройств. На какой срок фирма намерена уйти с российского рынка, в заявлении не уточнили.