Российский рубль бросил вызов санкциям – Жозеп Боррель

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель высоко оценил устойчивость российского рубля перед лицом международных санкций, введенных в свете спецоперации на Украине.

"Рубль продемонстрировал сильную способность сопротивления. Теперь Путин настаивает на том, чтобы мы платили ему за газ в рублях, чтобы поддерживать его валюту. Посмотрим, что произойдет", — сказал Боррелл в интервью испанским журналистам.

Это заявление прозвучало после того, как рубль отыграл почти до своих февральских позиций, несмотря на беспрецедентные санкции, введенные коллективным Западом.

Первым, напомним, по этому поводу взволновался премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, признавший, что "санкции не работают".

Укрепление рубля произошло после того, как Россия решила перейти на свою национальную валюту для расчетов за газ при работе с "недружественными” странами, чтобы обеспечить себе способность торговать и получать платежи, несмотря на экономические санкции, введенные Западом против ее иностранных активов.