Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель высоко оценил устойчивость российского рубля перед лицом международных санкций, введенных в свете спецоперации на Украине.
"Рубль продемонстрировал сильную способность сопротивления. Теперь Путин настаивает на том, чтобы мы платили ему за газ в рублях, чтобы поддерживать его валюту. Посмотрим, что произойдет", — сказал Боррелл в интервью испанским журналистам.
Это заявление прозвучало после того, как рубль отыграл почти до своих февральских позиций, несмотря на беспрецедентные санкции, введенные коллективным Западом.
Первым, напомним, по этому поводу взволновался премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, признавший, что "санкции не работают".
Укрепление рубля произошло после того, как Россия решила перейти на свою национальную валюту для расчетов за газ при работе с "недружественными” странами, чтобы обеспечить себе способность торговать и получать платежи, несмотря на экономические санкции, введенные Западом против ее иностранных активов.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Минобороны России обнародовало записи рассказов российских военнослужащих, освобожденных после того, как они побывали в плену у ВСУ.