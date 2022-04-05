Украинский "Ашан" заявил о санкциях против России

Украинский "Ашан" заявил, что головной офис компании сворачивает инвестиции и прекращает поставки в Россию.

Головной офис украинского представительства "Ашана" сворачивает инвестиции и останавливает поставки в РФ.

Пресс-релиз с изложением данного решения опубликован на сайте местного подразделения компании. На ресурсах российского офиса "Ашана" и головного французского — такие заявления отсутствуют.

Украинский "Ашан" в своём пресс-релизе отмечает, что сворачивание инвестиций и остановка поставок означает прекращения заботы об инфраструктуре торгового гиганта рамках антироссийских санкций.

● Не будут открываться новые магазины.

● Не будут ремонтироваться существующие магазины.

● Не будут поставляться импортные товары в РФ.