Украинский "Ашан" заявил, что головной офис компании сворачивает инвестиции и прекращает поставки в Россию.
Головной офис украинского представительства "Ашана" сворачивает инвестиции и останавливает поставки в РФ.
Пресс-релиз с изложением данного решения опубликован на сайте местного подразделения компании. На ресурсах российского офиса "Ашана" и головного французского — такие заявления отсутствуют.
Украинский "Ашан" в своём пресс-релизе отмечает, что сворачивание инвестиций и остановка поставок означает прекращения заботы об инфраструктуре торгового гиганта рамках антироссийских санкций.
● Не будут открываться новые магазины.
● Не будут ремонтироваться существующие магазины.
● Не будут поставляться импортные товары в РФ.
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