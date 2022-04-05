Ритейлеры: в Великий пост вырос спрос на продукты растительного происхождения

Российские ритейлеры сообщили, что во время Великого поста серьёзно вырос спрос на продукты растительного происхождения: фрукты, овощи, заменители животной пищи.

По данным интернет-издания "Подмосковье сегодня", магазины предлагают разнообразные скидки на постные продукты. В Московской области спрос на такие товары увеличился примерно в 20 раз.

"Спрос на мясо в это время немного снижается, хотя покупают его по-прежнему активно. В этом году ситуация стандартная, серьёзных отличий от прошлой весны с постными продуктами нет", — поделился представитель компании "Одинцовское Подворье" Максим Цыбуляк.

Кроме того, издание сообщает, что в период Великого поста многие заведения общественного питания внесли изменения в меню. Рестораторы подчёркивают: у поставщиков появляются специальные позиции по постным продуктам, которые пользуются популярностью среди гостей. Так, в Великой пост многие клиенты выбирают растительное молоко вместо обычного, поэтому в рестораны стали завозить больше кокосового, миндального, бананового и фундучного молока.

"В региональных магазинах покупатели могут приобрести постный майонез и другие постные соусы, овощи, фрукты, грибы, крупы, все бобовые, растительные масла, продукты квашения", — прокомментировали в Минсельхозе Московской области.