В Совете Федерации ответили на запрет Минфина США выплачивать внешний государственный долг в долларах с американских счетов. Россия сможет перечислять деньги кредиторам в рублях, член бюджетного комитета Совфеда Василий Иконников.
По его словам, у России "достаточно рублей", чтобы рассчитываться с внешними государственными долгами.
"У России достаточно рублёвых средств, чтобы рассчитаться. Если кредиторы хотят получить свои деньги, они могут получить их в рублёвом эквиваленте", — сказал парламентарий в беседе с РИА Новости.
Ранее Pravda.Ru цитировала информацию, появившуюся в иностранной прессе, согласно которой, Минфин США намерен ввести запрет оплаты внешнего российского долга в долларах с американских счетов.
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Банк России до 30 июня будет закупать золото по фиксированной цене 5 тыс. рублей ($59) за 1 г. Это даст шанс стране вернуться к золотому стандарту.