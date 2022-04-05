В Совфеде ответили на требование США по оплате госдолга: "Рублей достаточно"

В Совете Федерации ответили на запрет Минфина США выплачивать внешний государственный долг в долларах с американских счетов. Россия сможет перечислять деньги кредиторам в рублях, член бюджетного комитета Совфеда Василий Иконников.

По его словам, у России "достаточно рублей", чтобы рассчитываться с внешними государственными долгами.

"У России достаточно рублёвых средств, чтобы рассчитаться. Если кредиторы хотят получить свои деньги, они могут получить их в рублёвом эквиваленте", — сказал парламентарий в беседе с РИА Новости.

Ранее Pravda.Ru цитировала информацию, появившуюся в иностранной прессе, согласно которой, Минфин США намерен ввести запрет оплаты внешнего российского долга в долларах с американских счетов.

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