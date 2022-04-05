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Автор Степан Худяков

Новые санкции ЕС затронут российскую сталь и авиатопливо

Экономика

Власти Европейского союза разрабатывают новый пакет санкций против России в связи со спецоперацией ВС РФ на территории Украины. Об этом сообщает американский телеканал CNBC, ссылаясь на высокопоставленные источники в Брюсселе. По их сведеньям, новые меры коснутся импорта и экспорта изделий из стали, авиатоплива, предметов роскоши и других категорий товаров. Предполагается также ограничить лизинг самолетов для российских авиакомпаний.

Новые санкции ЕС затронут российскую сталь и авиатопливо

При этом будущий проект пока находится в разработке и насчёт его точного характера ведутся споры, сообщают американские журналисты. В частности, разделились мнения насчёт санкций против экспорта энергоносителей из России. По мнению многих, немедленное углеводородное эмбарго нанесёт слишком большой ущерб европейским экономикам, поэтому от российских поставок следует отказываться постепенно.

Разговоры об ужесточении санкций начались на фоне сообщений о событиях в Буче. Как утверждают украинские власти и международная пресса, российские войска совершили массовые убийства гражданских во время нахождения в ряде городов Киевской области. Российское Министерство обороны и ряд других представителей российских властей отрицают эту информацию, и говорят о "провокации против России".

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Автор: Степан Худяков
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