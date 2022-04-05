EurAsiaDaily: закачка российского газа в крупнейшее хранилище ФРГ прекращена

Российская компания "Газпром" прекратила закачку газа в самое большое хранилище Германии "Реден". Информацию об этом распространил оператор хранилища Astora, принадлежащего Gazprom Germania.

Как сообщает издание EurAsiaDaily со ссылкой на газового оператора, закачка топлива в "Реден" была остановлена ещё 1 апреля. После этого из хранилища была прекращена и подача энергоносителя в газотранспортную систему Германии. Уточняется, что на 4 апреля объём активного газа в хранилище был равен 21 миллионам кубометров в сутки.

Ранее стало известно, что временным попечителем группы компаний Gazprom Germania в Германии было назначено Федеральное сетевое агентство, которое будет принимать решения по управлению до конца сентября 2022 года.

Gazprom Germania GmbH — это "дочка" компании "Газпром экспорт", входящей в состав "Газпрома".

В конце марта сообщалось о намерении ФРГ провести национализацию немецких активов энергокомпаний из РФ. После этого "Газпром" уведомил, что прекращает сотрудничество с немецкой Gazprom Germania и останавливает своё участие во всех активах, которыми она владеет.