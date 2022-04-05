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Автор Игорь Рябов

Экономист предрёк укрепление курса рубля из-за рекордного притока денег в РФ

Экономика

Экономист, глава направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Масленников прокомментировал Pravda.Ru прогноз экономистов IIF о рекордном притоке денег из-за рубежа в Россию в этом году.

Экономист предрёк укрепление курса рубля из-за рекордного притока денег в РФ

"При классической ситуации, чем больше в России профицит счёта текущих операций, тем крепче курс рубля. Это может сыграть свою определенную роль и в текущем году. Пока сохраняется ситуация геополитического кризиса, любой новостной поток может добавить волатильности рублёвому курсу. В целом, такое укрепление профицита счёта текущих операций будет способствовать повышению курса рубля и его стабилизации", — заявил Масленников.

Он считает, что экспертная оценка имеет право на существование, но пока является преждевременной. Относиться к ней надо с осторожностью, потому что есть много много обстоятельств, которые могут повлиять на её динамику в сторону сокращения, отметил экономист.

"В обычной ситуации вы тратите валюту на приобретение чего-то вам необходимого. Но сейчас эти операции отчасти блокируются санкциями. Кроме того, вот этот расчёт от поступления валютной выручки, от экспорта жидких углеводородов тоже может быть подвержен разного рода корректировкам. Нельзя исключить, что у нас будет ещё дополнительная волна санкций, направленная против нашего экспорта нефти и газа. А это, естественно, снизит профицит текущего счета", — отметил Масленников.

Ранее Институт международных финансов (IIF) сообщил, что профицит счёта текущих операций России достигнет в этом году исторического максимума — 200-300 миллиардов долларов — за счет дорогой экспортной нефти и сжатия импорта в страну.

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Автор: Игорь Рябов
Темы никита масленников
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