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Автор Ольга Лебедева

Казахстан решил попридержать зерно и дождаться, когда на него взлетят цены

Экономика

Казахстан рассматривает возможность введения временных ограничений на экспорт зерна и муки для защиты внутреннего продовольственного рынка.

Казахстан решил попридержать зерно и дождаться, когда на него взлетят цены

Об этом сообщил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, не уточнив сроков.

  • Казахстан входит в топ-10 мировых экспортеров зерна, поставляя его более чем в 70 стран.

"Прорабатывается вопрос о введении ограничений как на экспорт зерна, так и на экспорт муки”, — сказал Карашукеев журналистам, добавив, что мера была обусловлена тем, что местные производители "не хотят продавать зерно мукомольщикам”, ожидая роста экспортных цен.

По словам казахстанского министра, придерживать зерно долго не придётся, поскольку "биржевые цены растут день ото дня”.

Цены на зерно в последнее время достигли рекордных максимумов из-за опасений нехватки поставок в результате кризиса на Украине. На Россию и Украину приходится около 30% мирового экспорта пшеницы.

Аналитики высказывают опасения, что сложившаяся ситуация может привести к полномасштабному мировому продовольственному кризису.

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Автор: Ольга Лебедева
Темы казахстан
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