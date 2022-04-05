Казахстан рассматривает возможность введения временных ограничений на экспорт зерна и муки для защиты внутреннего продовольственного рынка.
Об этом сообщил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, не уточнив сроков.
"Прорабатывается вопрос о введении ограничений как на экспорт зерна, так и на экспорт муки”, — сказал Карашукеев журналистам, добавив, что мера была обусловлена тем, что местные производители "не хотят продавать зерно мукомольщикам”, ожидая роста экспортных цен.
По словам казахстанского министра, придерживать зерно долго не придётся, поскольку "биржевые цены растут день ото дня”.
Цены на зерно в последнее время достигли рекордных максимумов из-за опасений нехватки поставок в результате кризиса на Украине. На Россию и Украину приходится около 30% мирового экспорта пшеницы.
Аналитики высказывают опасения, что сложившаяся ситуация может привести к полномасштабному мировому продовольственному кризису.
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