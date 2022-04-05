Финансовый эксперт Бабин: доллар может упасть до 80 рублей

Доллар может упасть до показателя в 80 рублей за единицу, заявил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций” Дмитрий Бабин. Однако для этого, по его словам, национальной валюте необходимо укрепиться в пределах 3-4 процентов.

Как подчеркнул Бабин, однако, несмотря на благоприятные перспективы для рубля, всё зависит от положения дел в мировой экономике.

"С учётом низкой ликвидности российского валютного рынка подобное движение вполне вероятно. Однако на текущих уровнях рубль был в конце февраля ещё до объявления жёстких антироссийских санкций", — пояснил эксперт в беседе с "Праймом".

Как пояснил эксперт, если экономическая ситуация в мире ухудшится, то рухнут все валютные рынки и рубль не станет исключением.

"Это ударит и по глобальному сырьевому спросу, вызвав падение котировок сырья. Естественно, что в таких условиях рубль существенно подешевеет, находясь под дополнительным давлением фактора геополитики", — резюмировал Бабин.