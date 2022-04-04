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Автор Ольга Лазарева

Малым и средним предприятиям Москвы возместят расходы на покупку оборудования

Экономика

В Москве выделят гранты малым и средним предприятиям, работающим в сфере науки, ИТ и промышленного производства, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина. Представители этих сфер бизнеса, купившие новое оборудование не ранее 1 января 2022 года, могут получить до 30 миллионов рублей.

"Город помогает предпринимателям расширять и обновлять производство. При покупке отечественного оборудования можно вернуть половину его стоимости, при покупке импортного — 35 процентов. Программа распространяется также на лизинг или погашение процентов по кредитам, взятым на эти цели", — рассказала Наталья Сергунина.

По ее словам, заявки можно подать на сайте Московского инновационного кластера i. moscow до 16 мая.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
москва
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