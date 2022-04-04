В Иране хотят заменить Россию на рынке нефти

Глава энергетической комиссии при Торгово-промышленной палате Ирана Реза Падидар считает, его страна заполнит пустоту, которая может образоваться из-за гипотетического эмбарго западных стран на импорт российской нефти.

По мнению иранского эксперта, крупные мировые потребители нефти уже начинают чувствовать нехватку поставок из России. Однако покупать её в РФ опасаются из-за возможных санкций со стороны США.

Доля России на мировом рынке нефти составляет около восьми процентов. Но ситуация с поставками из РФ уже сказалась на ценах, которые пока что удаётся удерживать на уровне 100-110 долларов за баррель.

Достичь временной стабильности удалось из-за того, что США и ряд других государств начали поставки энергоносителей из своих стратегических запасов. В США, например, речь идёт об одном миллионе баррелей в день. Рассчитаны эти поставки на 180 дней. При этом уровень потребления нефти в Соединенных Штатах - порядка 20 миллионов баррелей ежесуточно.

Однако Реза Падидар полагает, что долго это продолжаться не может, сообщает иранское агентство IRNA. И если не будет принято ничего кардинального, то цены значительно вырастут. Чтобы избежать такого развития событий, считает он, на рынке должен появиться игрок, который по своим возможностям сравним с Россией. И таковым может стать Иран, считает эксперт.

В настоящее время ведутся переговоры о возвращении к сделке по ядерной программе Ирана и частичному снятию санкций с этой страны. В 2018 году, когда президентом США был Дональд Трамп, Вашингтон отказался выполнять условия соглашения. И Соединённые Штаты вновь ввели санкции против Ирана, в том числе на экспорт нефти из этой страны.

Напомним, ранее было достаточно много сообщений, что ради того, чтобы компенсировать сокращение поставок из России, США готовы пойти на то, чтобы частично снять санкции с Ирана и Венесуэлы. Пока, впрочем, этого не произошло. Но это не означает, что Вашингтон отказался от подобных планов.