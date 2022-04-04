Россия может легко перекрыть поставки газа в Европу. Но надо ли это делать?

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов считает, что у России есть причины не перекрывать поставки газа в Европу.

По его мнению, дискуссии о полном прекращении поставок российского газа в Европу не имеют смысла, поскольку подобный шаг ничего не решит в отношениях России и европейских государств.

Воплотить в жизнь такой план едва ли составит проблему, но последующий кризис отразится и на России. К тому же на данный момент такие страны как Германия и Нидерланды по своему значению для внешней торговли России уступают только Китаю.

"Я уверен, что руководство нашей страны тоже хотело бы, если бы это что-то решало, взять и перекрыть газ. Сделать это не то чтобы совсем легко, но возможно. Но нужно думать хотя бы на шаг вперед, а лучше на два шага. Вот мы перекрываем газ, в Европе кризис, им плохо-плохо. Есть возражения: мол, какая нам разница, что там в Европе? Но я напоминаю, что это один из наших крупнейших торговых партнеров", — сказал Фролов в эфире YouTube-канала "Геоэнергетика Инфо".

По мнению эксперта, для России наиболее оптимальным вариантом является взаимовыгодное сотрудничество с европейскими странами. А дестабилизация в Европе в долгосрочной перспективе невыгодна для России, ведь географически полностью оторваться от этого региона наша страна не сможет.

Проблема в том, что для взаимовыгодного сотрудничества у власти в этих самых европейских странах должно быть адекватное политическое руководство.

А вот здесь есть серьёзные вопросы, особенно когда речь заходит о восточноевропейских государствах.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предлагает ввести санкции против всех членов партии "Единая Россия". А это более 2,3 миллионов человек. Кроме того, он считает необходимым прекратить выдачу шенгенских виз всем российским гражданам, за исключением неких "гуманитарных".

В свою очередь, президент Франции Эмманюэль Макрон считает возможным введение ограничений на покупку в России нефти и угля. А Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что Италия поддержит санкции в отношении РФ в том числе в энергетическом секторе.