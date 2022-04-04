Продажи китайских автомобилей марки Chery побила все рекорды в прошлом году, сообщается в отчетности официального дистрибьютора – АО «Чери Автомобили Рус». Выручка компании за 2021 год выросла в четыре раза по сравнению с 2020 годом, который был для неё убыточным из-за пандемии.
По итогам прошлого года, выручка дистрибьютора составила более 62 миллиарда рублей. С вычетом всех расходов, чистая прибыль приближается к 2 миллиардам рублей. Всего было продано около 41 тысячи автомобилей, что превышает значения продаж за 2020 год в 3,5 раза.
Chery является самым крупным поставщиком китайских автомобилей на российский рынок. Им даже удалось обогнать своего ближайшего конкурента из Haval, которые располагают собственным производством в стране. При этом продажи Chery в России продолжают расти даже на фоне текущей экономической ситуации.
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