Производители оружия из США получат огромную прибыль из-за ситуации на Украине

Украинский кризис невероятно выгоден для американских производителей оружия. Оружейники из США уже подсчитывают свои будущие прибыли, выяснили западные журналисты.

Несмотря на отсутствие крупных доходов для оборонной отрасли Соединённых Штатов от крупных поставок оружия на Украину, американские производители оружия смогут внушительно заработать на украинском кризисе. Уже в ближайшем будущем военным корпорациям США поступят огромные заказы — стране предстоит восполнять склады Пентагона.

"Соединённые Штаты обратились к своим собственным запасам, чтобы снабдить Киев ракетами Stinger и Javelin", — сообщают американские СМИ.

Массовые поставки оружия Киеву опустошили военные склады США, которые необходимо пополнить в ближайшее время. Американские оружейные корпорации с нетерпением ждут новых крупных контрактов. Lockheed-Martin и Raytheon, производящие современные боевые системы, смогут на этом заработать баснословные деньги — речь идёт о миллиардах долларов.

"Когда они в последний раз публиковали квартальные отчёты, руководство предприятий по производству вооружений намекнуло, что ситуация в мире пойдет им на пользу", — отметили журналисты.