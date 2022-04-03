Песков рассказал, отключат ли газ Западу, если он не будет платить в рублях

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Россия рассчитывает на лучшее, равно как и на здравый смысл своих европейских покупателей энергоресурсов. Об этом Песков сообщил на телеканале "Россия 1" в рамках программы "Москва. Кремль. Путин".

Песков отметил, что было бы как минимум неразумно прекратить поставки газа в Европу, ставя под удар свою собственную экономику.

"Этот санкционный бал, он же происходит за счет самих европейцев. И как правило, счет за все это выставляют из Вашингтона. Поэтому, наверное, это было бы как минимум нелогично, говоря по-русски, глупо исходить из каких-то эфемерных политических интересов и наступать на горло собственной экономике", — заявил пресс-секретарь президента РФ.

При этом представитель Кремля выразил надежду на лучшее в "газовом" вопросе.

"Мы рассчитываем на лучшее, мы рассчитываем на здравый смысл наших контрагентов, которые приобретают наш газ", — заключил Песков.

Он добавил, что решение о переводе оплаты за газ в рубли было принято не для того, чтобы наказать кого-то, а с целью обезопасить торговлю, чтобы Россию "вновь не попытались ограбить", отобрав у неё евро и доллары после введения последующих санкций.