Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна не собирается платить за газ рублями. В республике назвали такое требование РФ "шантажом".
Моравецкий уверен, что Польша не поддастся на требования России. Представитель Польши призвал не идти на поводу у Москвы Германию и Австрию.
"Если такой шантаж будет применен в отношении Польши, то мы не поддадимся", — цитирует слова Моравецкого РИА Новости.
Лидер РФ Владимир Путин 23 марта принял решение о том, что недружественным странам продавать российский газ будут только за рубли. Торговля энергоносителями за доллары и евро Россию больше не устраивает.
Ранее в Польше назвали такое решение президента РФ экономически бессмысленным.
"Тут речь идет, скорее, о получении превосходства психологического и политического", — заявил вице-премьер Польши Ярослав Качиньский.
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