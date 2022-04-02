Моравецкий заявил, что Польша не поддастся на шантаж России по газу

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна не собирается платить за газ рублями. В республике назвали такое требование РФ "шантажом".

Моравецкий уверен, что Польша не поддастся на требования России. Представитель Польши призвал не идти на поводу у Москвы Германию и Австрию.

"Если такой шантаж будет применен в отношении Польши, то мы не поддадимся", — цитирует слова Моравецкого РИА Новости.

Лидер РФ Владимир Путин 23 марта принял решение о том, что недружественным странам продавать российский газ будут только за рубли. Торговля энергоносителями за доллары и евро Россию больше не устраивает.

Ранее в Польше назвали такое решение президента РФ экономически бессмысленным.

"Тут речь идет, скорее, о получении превосходства психологического и политического", — заявил вице-премьер Польши Ярослав Качиньский.