Экономист назвал сильное оружие РФ против западного мира

Доктор экономических наук Алексей Зубец объяснил, что поможет России оказывать давление на страны Запада.

По мнению экономиста, диктовать свои условия Европе и США России поможет углеводород и пшеница.

"России совершенно неожиданно в руки попало очень мощное оружие, которое позволяет давить не только на недружественные страны, но и влиять очень сильно на продовольственную безопасность по всему миру", — цитирует слова эксперта РИА "Федерал Пресс".

Экономист уверен, что миру будет непросто отказаться от российской пшеницы. Он считает, что такой ситуацией "грех не воспользоваться".

Алексей Зубец отметил, что страны Запада сами себе навредили, принимая антироссийские санкции, которые предполагают отказ поставок продукции из России. Экономист убеждён, что мир зависит от углеводородов из России.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что над миром нависла угроза кризиса продовольствия. Такие последствия, по мнению европейского лидера, влекут за собой антироссийские санкции.