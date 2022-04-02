Эксперт из США Дэн Ковалик: российский рубль намного привлекательнее доллара

Антироссийские санкции Вашингтона только ускорят выдавливание США из мировой экономики. Преподаватель Питтсбургского университета Дэн Ковалик опасается, что российский рубль вскоре станет привлекательнее доллара.

Санкционная политика Белого дома вынуждает страны искать замену доллару - многие международные расчёты уже ведутся в других валютах. Обеспеченность золотом является выгодным отличием рубля, что усиливает значение российского денежного знака, рассказал Ковалик RT.

"Нынешнее введение против России санкций этот процесс лишь ускорит. США выдавят себя из мировой экономики, именно это и происходит на наших глазах", - отметил эксперт.

Сейчас доллар подкрепляет лишь статья американской Конституции о «полном доверии», а российская валюта обладает реальной ценностью. США десятилетиями наращивают внешний долг, что крайне негативным образом сказывается на доверии людей американским денежным знакам.

На торгах Мосбиржи 1 апреля 2022 года американская валюта опустилась ниже 81 рубля, впервые с начала военной спецоперации вооружённых сил РФ в Донбассе.

Ранее китайское издание Global Times уже предупреждало Вашингтон, что украинский кризис станет «похоронами» гегемонии Соединённых Штатов, включая гегемонию доллара.